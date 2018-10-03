Сальма Хайек поделилась снимком со звездной подругой
Новости шоу бизнеса: Знаменитые актрисы, которые годами дружат семьями, 52-летняя Сальма Хайек и 31-летняя Блейк Лайвли устроили теплую дружескую встречу.
Забавное фото с подругой Сальма опубликовала на своей странице в Instagram. На селфи актрисы мило позируют и поедают сладости – клубнику со сливками.
"Дорогая Блейк, ты можешь сделать мне простую услугу и не заставлять меня срываться с диеты?" – в шутку отметила Сальма в комментариях.
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Dear Blake, could you do me “ @asimplefavor “ and stop making me postpone my diet? Querida @blakelively por favor déjame empezar mi dieta! #foodie #diet
Поклонники отметили, что Лайвли и Хайек находятся в отличной физической форме и порекомендовали "есть сладкое и наслаждаться жизнью".
Актрисы познакомились в 2012 году на съемках фильма "Особо опасны", где они сыграли главные роли. На площадке Сальма и Блейк настолько сблизились, что продолжили активно общаться и после окончания работы над фильмом.