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Сальма Хайек поделилась снимком со звездной подругой

Блейк Лайвли и Сальма Хайек
17:04 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитые актрисы, которые годами дружат семьями, 52-летняя Сальма Хайек и 31-летняя Блейк Лайвли устроили теплую дружескую встречу.

Забавное фото с подругой Сальма опубликовала на своей странице в Instagram. На селфи актрисы мило позируют и поедают сладости – клубнику со сливками.

"Дорогая Блейк, ты можешь сделать мне простую услугу и не заставлять меня срываться с диеты?" – в шутку отметила Сальма в комментариях.

 
 
 
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Dear Blake, could you do me “ @asimplefavor “ and stop making me postpone my diet? Querida @blakelively por favor déjame empezar mi dieta! #foodie #diet

Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Поклонники отметили, что Лайвли и Хайек находятся в отличной физической форме и порекомендовали "есть сладкое и наслаждаться жизнью".

Актрисы познакомились в 2012 году на съемках фильма "Особо опасны", где они сыграли главные роли. На площадке Сальма и Блейк настолько сблизились, что продолжили активно общаться и после окончания работы над фильмом.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Блейк Лайвли, Дружба, Звезды, Подруги, Публикация, Сальма Хайек, Снимок.
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