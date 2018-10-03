Дженнифер Лоуренс представила новую коллекцию Dior

Дженнифер Лоуренс стала главной героиней новой рекламной кампании Dior Cruise 2019. 28-летняя актриса предстала в объективе известного фотографа Вивиан Сассен в образе наездницы, примерив пышные юбки, пальто и пиджаки, дополнив образы сумками и кожаными аксессуарами, среди которых, в частности, корсеты.

Как сообщается, креативный директор бренда Мария Грация Кьюри черпала вдохновение для создания новой коллекции из образов мексиканских наездниц. В Сети уже доступен ролик, в котором можно понаблюдать за тем, как происходили съемки.