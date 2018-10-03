Экстремальные фото, от которых сердце падает в пятки.

Экстремальные фото, от которых сердце падает в пятки. Далеко не у всех есть потребность совершать безумства, чтобы почувствовать, как адреналин разливается по их венам. Некоторым вполне достаточно взглянуть на снимки, сделанные этими храбрецами. Если вы относитесь к категории наблюдателей, которые всё же хотят пощекотать себе нервишки не выходя из дома, то вы по достоинству оцените данные фотографии. Кто знает, может они и вас сподвигнут на некоторого рода безумство.