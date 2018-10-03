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Кейт Мосс шокировала поклонников состоянием своей фигуры

Смотрите фото (3)
Кейт Мосс
22:42 Ср, 3 Октябрь 2018 Телеграф
hochu.ua

Новости шоу бизнеса: Некогда худая и роскошная Кейт Мосс сейчас выглядит совсем не так, как, к примеру, каких-то лет 5 назад.

Помните, меньше чем полгода назад 44-летняя модель Кейт Мосс неприятно удивила поклонников внешним видом на мужском показе от Saint Laurent. После серии ярких фото, наглядно демонстрирующих неидеальную фигуру знаменитости, на нее обрушился шквал критики и осуждений, мол, как можно было так себя запустить, будучи куколкой от природы?!

После этого Кейт Мосс дала обещание своим фанам, что обязательно вернется в свою идеальную форму. Помнится, звезда даже рассказала, что начала заниматься спортом. Однако, новые снимки модели с отдыха на яхте продемонстрировали совсем другое.

Известно, что Кейт Мосс отдыхает в Сен-Тропе со своей дочерью, 16-летней Лили Грейс. Новые снимки звезды дали хейтерам почву для сарказма и едких комментариев: "Если уж так супермодели в жизни выглядят, то я мисс Вселенная", "А че так, кокс закончился?", "Не знала, что Кейт любит беляши".

Многие поклонники Кейт Мосс с восторгом воспринимают видоизменения кумира, оставляя под ее фото в фан-группах комментарии: "Какая прелесть! Она такая же как все", "Нормальная женщина, может и не худышка, но и не жирная", "Она классная и всегда останется супер моделью", "Нормальная женщина, не до ста лет же в моделях ходить."

Все бы оно ничего, если бы в память не врезалось "крылатое выражение" Кейт Мосс, закрепившееся за ней много лет назад: "Нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой". Похоже, все-таки что-то вкуснее нашлось, и это прекрасно. Главное, что знаменитость чувствует себя хорошо.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Кейт Мосс, Модель, Снимки, Фигура.
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