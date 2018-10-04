Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4557874-keyt-hadson-soobshhila-chto-stala-materyu.html
Кейт Хадсон сообщила, что стала матерью
19:00 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
Новости шоу бизнеса: В минувший вторник, 2 октября, Кейт Хадсон и ее бойфренд Дэнни Фудзикава стали родителями.
В своем Instagram 39-летняя актриса объявила, что у нее родилась дочь, которую решено было назвать Ронни Роуз. "Она здесь! Приветствуйте Ронни Роуз Хадсон Фудзикаву", гласит новое сообщение в Instagram Кейт. Актриса сказала, что девочку решили назвать в честь дедушки, Рона Фудзикавы (к сожалению, его уже нет в живых).
Новостью о беременности Кейт официально поделилась опять-таки в Instagram в апреле этого года. Актриса уже воспитывает двоих сыновей: 14-летнего Райдера, которого родила от рок-музыканта Криса Робинсона, и 6-летнего Бингема, отцом которого стал лидер группы Muse Мэттью Беллами.
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