Кейт Хадсон сообщила, что стала матерью

В своем Instagram 39-летняя актриса объявила, что у нее родилась дочь, которую решено было назвать Ронни Роуз. "Она здесь! Приветствуйте Ронни Роуз Хадсон Фудзикаву", гласит новое сообщение в Instagram Кейт. Актриса сказала, что девочку решили назвать в честь дедушки, Рона Фудзикавы (к сожалению, его уже нет в живых).

Новостью о беременности Кейт официально поделилась опять-таки в Instagram в апреле этого года. Актриса уже воспитывает двоих сыновей: 14-летнего Райдера, которого родила от рок-музыканта Криса Робинсона, и 6-летнего Бингема, отцом которого стал лидер группы Muse Мэттью Беллами.