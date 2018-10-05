Язык флирта — самый распространенный язык отношений между мужчиной и женщиной.

Язык флирта — самый распространенный язык отношений между мужчиной и женщиной. Некоторые владеют им от природы, но большинству нужны уроки! Язык флирта — это слова и жесты. Слова, смысл которых может быть явным и скрытым. И жесты, которые иногда понятнее любых слов. Хотите легко знакомиться и с самого начала производить неизгладимое впечатление? Хотите блистать в любой компании подобно бриллианту? Хотите, чтобы вас всегда и везде замечали? Хотите без труда открывать себе путь к любви, дружбе, сексу — с самыми интересными людьми?