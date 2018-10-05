Знаменитая певица Рианна поразила всех похудевшим телом в коротеньком платье известного бренда.

Знаменитая певица Рианна поразила всех похудевшим телом в коротеньком платье известного бренда. Напомним, в Австралии прошла вечеринка "Fenty Beauty by Rihanna", которую посетила сама певица. Рианна появилась на публике в ярком образе, выбрав мини-платье с открытыми плечами и короткой юбкой от Versace. Однако изюминкой наряда был не только его сексуальный фасон, но и принт. Певица выбрала взваливающий тренд этого сезона — питоновую кожу. Образ дополнила шляпкой того же принта, туфли от Louboutin и дорогостоящие украшения с бриллиантами от ювелирного дома Chopard. Певицу неоднократно забрасывали многое критики негативными комментариями по поводу ее веса. Но этим выходом Рианна многих удивила и показала, как счастлива и красива в любом виде. К слову, многие заметили, что звезда похудела и довольны этим.