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Наталья Могилевская вернется на шоу "Танцы со звездами"

Наталья Могилевская
15:35 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Стало известно, что в 7-м эфире появится украинская певица и победительница шоу "Танцы со звездами" Наталья Могилевская.

В седьмом прямом эфире, который состоится 7 октября, Наталья Могилевская станет соведущей Юрия Горбунова.

Экватор проекта пройдет под темой "Вечер легенд". 8 пар, которые остались на проекте, готовят для телезрителей новые постановки и откровенные признания.

"Паша Вишняков, спасибо за римейк нашего номера с Ямой, буду за тебя болеть в воскресенье! Леся Никитюк - ты моя любовь! Держись! Не сдавайся! Маша Ефросинина - спасибо за искренность, ты потрясающе раскрылась для меня, и милашка-Ласточкин, который напророчил себе "Танцы со звездами", еще тогда, когда на "Квартале" сыграл меня в этом же проекте. Люблю! - прокомментировала предыдущие эфиры певица. - Я поддерживаю всех ребят - вы большие молодцы! Целую, люблю. Могилевская. Соскучилась за перепалками с жюри. Ну а Юра Горбунов - просто король!".

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Новости шоу бизнеса, Наталья Могилевская, Певица, Соведущая, Танцы со звездами, Шоу.
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