5 октября умерла выдающаяся артистка Неонила Крюкова

Об этом в Facebook сообщила ее дочь Мирослава Барчук. "Ушла мамочка сегодня утром. Очень просим помолиться за нее. Время и место прощания сообщим, как только будет известно", - написала она.

Соболезнования в связи со смертью артистки выразил Президент Петр Порошенко.

Українська культура понесла непоправну втрату – пішла у вічність видатна акторка, людина яскравого таланту та активної громадянської позиції, Герой України, народний артист України, лауреат Шевченківської премії Неоніла Крюкова. Щирі співчуття рідним і близьким Неоніли Валеріївни pic.twitter.com/yBJSZT5kEh — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 октября 2018 г.

Герой Украины Неонила Крюкова родилась 14 ноября 1943 года в селе Поповка Онуфриевского района Кировоградской области. Работала в Национальной филармонии Украины. Вопреки запретам подготовила 17 сольных концертных программ по произведениям украинских писателей. Актриса с принципиальной гражданской позицией, она еще в 80-е гг. решилась поставить на сцене спектакль "Маруся Чурай" по запрещенному произведению Лины Костенко, "Собор" Олеся Гончара.

Одной из первых поехала на Чернобыльскую АЭС после аварии в 1986-м и вышла вместе со студентами на голодовку в 1990-м за независимость Украины. С 2006 года, после травмы позвоночника, была прикована к больничной кровати и инвалидной коляске.