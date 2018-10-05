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5 октября умерла выдающаяся артистка Неонила Крюкова

Неонила Крюкова
16:00 Сегодня Телеграф
https://www.ukrinform.ru
Фото: ukrinform.ru

Новости шоу бизнеса: В пятницу, 5 октября, скончалась народная артистка Украины, декламатор Неонила Крюкова.

Об этом в Facebook сообщила ее дочь Мирослава Барчук. "Ушла мамочка сегодня утром. Очень просим помолиться за нее. Время и место прощания сообщим, как только будет известно", - написала она.

Соболезнования в связи со смертью артистки выразил Президент Петр Порошенко.

Герой Украины Неонила Крюкова родилась 14 ноября 1943 года в селе Поповка Онуфриевского района Кировоградской области. Работала в Национальной филармонии Украины. Вопреки запретам подготовила 17 сольных концертных программ по произведениям украинских писателей. Актриса с принципиальной гражданской позицией, она еще в 80-е гг. решилась поставить на сцене спектакль "Маруся Чурай" по запрещенному произведению Лины Костенко, "Собор" Олеся Гончара.

Одной из первых поехала на Чернобыльскую АЭС после аварии в 1986-м и вышла вместе со студентами на голодовку в 1990-м за независимость Украины. С 2006 года, после травмы позвоночника, была прикована к больничной кровати и инвалидной коляске.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Альманах 2018, Артистка, Народная артистка Украины, Неонила Крюкова, Смерть.
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