Украинский фотограф Степан Рудик с разрешения руководства пожил некоторое время в больнице для душевнобольных и по-другому взглянул на тех, кто там содержится.

Украинский фотограф Степан Рудик с разрешения руководства пожил некоторое время в больнице для душевнобольных и по-другому взглянул на тех, кто там содержится. Степан Рудик родился 6 декабря 1982 года в Измаиле (Одесская область). Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности «фотоискусство». Снимает репортажи, портреты, жанровую фотографию. Член союзов фотохудожников Украины и России. Обладатель Гран-при международных конкурсов, стипендиат Национального польского культурного центра Gaude Polonia в 2010 году.