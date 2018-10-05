Сара Сампайо показала яркий образ для обложки глянца

Новые снимки глянец опубликовал на своей официальной странице в Instagram. Для обложки Сара снялась вместе с популярным 33-летним индийским актером Ранвиром Сингхом. Для первой обложки звезды примерили яркий наряд с цветочным принтом.

Для второго образа Сара Сампайо надела оригинальное сине-желтое короткое платье. Автором ярких снимков стал фэшн-фотограф Грег Сволс.