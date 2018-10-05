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Сара Сампайо показала яркий образ для обложки глянца

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Сара Сампайо
20:06 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Португальская модель Сара Сампайо, которая является одной из "ангелов" Victoria's Secret, снялась для обложки индийского глянцевого журнала Vogue.

Новые снимки глянец опубликовал на своей официальной странице в Instagram. Для обложки Сара снялась вместе с популярным 33-летним индийским актером Ранвиром Сингхом. Для первой обложки звезды примерили яркий наряд с цветочным принтом.

Для второго образа Сара Сампайо надела оригинальное сине-желтое короткое платье. Автором ярких снимков стал фэшн-фотограф Грег Сволс.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Глянец, Модель, Обложка, Публикация, Сара Сампайо, Снимки.
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