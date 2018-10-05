Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4561618-sara-sampayo-pokazala-yarkiy-obraz-dlya-oblozhki-glyantsa.html
Сара Сампайо показала яркий образ для обложки глянца
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20:06 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Португальская модель Сара Сампайо, которая является одной из "ангелов" Victoria's Secret, снялась для обложки индийского глянцевого журнала Vogue.
Новые снимки глянец опубликовал на своей официальной странице в Instagram. Для обложки Сара снялась вместе с популярным 33-летним индийским актером Ранвиром Сингхом. Для первой обложки звезды примерили яркий наряд с цветочным принтом.
Для второго образа Сара Сампайо надела оригинальное сине-желтое короткое платье. Автором ярких снимков стал фэшн-фотограф Грег Сволс.
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