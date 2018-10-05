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Пенелопа Крус показала поклонникам детский снимок

Пенелопа Крус
21:06 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: 44-летняя голливудская актриса Пенелопа Крус показала поклонникам в социальных сетях, как она выглядела в свои 13 лет.

Раритетное фото Пенелопа опубликовала на своей странице в Instagram. Будущая звезда позирует на фото с забавной прической и массивными серьгами. В комментариях Крус пошутила, что в свои 13 лет уже готовилась к пробам в фильм "Зуландер 2".

 
 
 
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#tbt 13 years old and already training for #zoolander2 Desde los 13 años practicando intensamente para #zoolander

Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

Поклонники были поражены новым снимком актрисы: "Какой это замечательный подарок для фанатов", "Ты очень красивая женщина, Пенелопа", "Всегда красивая" и другие.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Детство, Пенелопа Крус, Публикация, Снимок.
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