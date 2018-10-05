Пенелопа Крус показала поклонникам детский снимок

Раритетное фото Пенелопа опубликовала на своей странице в Instagram. Будущая звезда позирует на фото с забавной прической и массивными серьгами. В комментариях Крус пошутила, что в свои 13 лет уже готовилась к пробам в фильм "Зуландер 2".

Поклонники были поражены новым снимком актрисы: "Какой это замечательный подарок для фанатов", "Ты очень красивая женщина, Пенелопа", "Всегда красивая" и другие.