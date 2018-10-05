Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4562342-penelopa-krus-pokazala-poklonnikam-detskiy-snimok.html
Пенелопа Крус показала поклонникам детский снимок
Новости шоу бизнеса: 44-летняя голливудская актриса Пенелопа Крус показала поклонникам в социальных сетях, как она выглядела в свои 13 лет.
Раритетное фото Пенелопа опубликовала на своей странице в Instagram. Будущая звезда позирует на фото с забавной прической и массивными серьгами. В комментариях Крус пошутила, что в свои 13 лет уже готовилась к пробам в фильм "Зуландер 2".
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#tbt 13 years old and already training for #zoolander2 Desde los 13 años practicando intensamente para #zoolander
Поклонники были поражены новым снимком актрисы: "Какой это замечательный подарок для фанатов", "Ты очень красивая женщина, Пенелопа", "Всегда красивая" и другие.
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