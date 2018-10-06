Культовая супермодель Кейт Мосс снялась в новой фотоистории для октябрьского номера британского Vogue.

Культовая супермодель Кейт Мосс снялась в новой фотоистории для октябрьского номера британского Vogue. 44-летняя легенда индустрии моды появилась на страницах глянца в ярких образах, которые создала лично, выступив стилистом съемки. В частности, Мосс позировала в вечерних платьях с глубоким декольте, акцентировав внимание на сексуальных формах. Супермодель также примерила наряды из матовой и лакированной кожи. Автором фотоистории, получившей название От заката до рассвета, стал известный британский фотограф и клипмейкер Ник Найт.