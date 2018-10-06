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Съемочная группа рассказала правду о проекте "Битва экстрасенсов"

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Павел Костицын
17:16 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: hochu.ua

Новости шоу бизнеса: В четвертом ролике СТБ впервые показал, как на самом деле проходят съемки самых обсуждаемых проектов страны.

"Битва экстрасенсов" — реалити-долгожитель на нашем ТВ. Появившись в октябре 2007 года, проект о людях со сверхъестественными способностями моментально стал открытием телеканала. 12 лет "Битва экстрасенсов", а вслед за ней и "Следствие ведут экстрасенсы" прочно удерживают внимание зрителей и стабильно входят в топ программ-лидеров по телесмотрению. А его бессменный ведущий Павел Костицын все эти 12 лет получает один и тот же вопрос: а экстрасенсы настоящие?

"Это самый главный вопрос, который нам задают чуть ли не каждый день, - рассказывает шеф-редактор проекта Данил Голованов. – Но мы видим, как наши экстрасенсы находят пропавших без вести, и сами поражаемся. В 2011 году, например, Алена Курилова указала точное место, где находилось тело убитой беременной женщины, которую не могли найти полгода – это был карьер. Водолазы искали на глубине 5-6 метров, а Алена указала, что тело находится гораздо дальше. Как она смогла это увидеть, если она – "ненастоящая"".

Психолог проекта Ирина Шаманская признается, что люди все очень тепло встречают команду проекта: "Нас всегда встречают всем селом или городом. И повторяют только одну фразу: "Помогите, пожалуйста". К нам идут ради справедливости, потому что мы даем реальную возможность спасти или изменить чью-то жизнь".

Все 12 лет творческая группа работает в паранормальных условиях бок о бок с полтергейстом. Профессиональными секретами делится также главный режиссер проекта Юрий Очкуренко: "Ураган ниоткуда, упавшие сами по себе портреты, захлопывающиеся двери, лопающиеся зеркала и взрывающиеся электроприборы, падающие на машину деревья – вот наши стандартные условия на площадке. Все думают, что это постановка, но это абсолютно не так. А съемки на кладбище – это ж вообще классика, главное соблюдать технику безопасности: не пить воду из колодцев, на выходе кинуть через левое плечо монетку, а для ритуалов использовать только красное вино".

Но есть у команды проектов и самая трогательная история, случившаяся на съемках. Вот что рассказал Павел Костицын: "Наш экстрасенс работала на кладбище с мамой, потерявшей дочь. Вдруг непонятно откуда в кадр залетает маленькая птичка и садится маме на плечо. Женщина поворачивает голову, несколько секунд они смотрят пристально друг другу в глаза. Экстрасенс говорит: "вот она, ваша дочь. Это ее душа". И птичка улетает. Вот как можно надрессировать птичку, чтобы она влетела в кадр? Скептики, конечно, скажут: да случайно она залетела! Ну, пойдите, постойте на кладбище и подождите, пока на вас сядет птичка. Я считаю, такие истории - это самый лучший ответ на вопрос, настоящие ли у нас экстрасенсы и правда ли все то, что происходит в кадре".

И на достигнутом команда не планирует останавливаться: "Мы с командой сделали 10 сезонов "Битвы экстрасенсов" и сняли более 250 выпусков "Следствие ведут экстрасенсы". Без преувеличения, мы одна из сильнейших украинских творческих команд, работающих в жанре криминальной драмы. Это подтверждает мнение профессионального международного жюри: весной этого года проект "Следствие ведут экстрасенсы" стал единственным украинским телепроектом, вышедшим в финал масштабного международного фестиваля NewYorkFestivalsWorld’sBest TV &Films, обойдя соперников из 166 стран!" — гордится своими людьми, которые #можутьвсе директор творческого объединения Юлия Федец.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Битва экстрасенсов, Ведущий, Павел Костицын, Правда о проектах, Следствие ведут экстрасенсы, Факты.
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