День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Генштаб ВСУ: На Львовщине завершились учения "Светлая Лавина - 2018"
Генштаб ВСУ: На Львовщине завершились учения "Светлая Лавина - 2018"
Новости: В Конго загорелся нефтяной танкер: 50 погибших, 100 - с ожогами
В Конго загорелся нефтяной танкер: 50 погибших, 100 - с ожогами
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор: все о бое
Нурмагомедов - Макгрегор: где и когда смотреть, прогноз на бой
Новости: Ученые обнаружили 13 звезд из другой галактики
Ученые обнаружили 13 звезд из другой галактики

Малфой и Поттер воссоединились: Том Фелтон показал новый снимок со звездным другом

Том Фелтон
22:23 Сб, 6 Октябрь 2018 Телеграф
popcornnews.ru
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Фелтон побывал на премьере бродвейской постановки The Lifespan of a Fact, где главную роль играет Рэдклифф.

Поклонники франшизы о Гарри Поттере всегда рады воссоединению любимых персонажей вне экрана. Многие из звезд, принявших участие в съемках, стали настоящими друзьями и до сих пор тесно общаются, а кого-то жизнь развела по разным странам и сферам деятельности. Том Фелтон и Дэниел Рэдклифф, за чьим противостоянием фанаты Поттерианы наблюдали на экране почти 10 лет, недавно встретились на Бродвее, чем осчастливили поклонников.

Фелтон побывал на премьере бродвейской постановки The Lifespan of a Fact, где главную роль играет Рэдклифф. Актер похвалил работу своего бывшего коллеги и порекомендовал пьесу к просмотру. Конечно, Фелтон и Рэдклифф не смогли обойтись без фотографии на память, которой Том поделился в своем Instagram.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Go see it. He’s fantastic as per @lifespanofafact

Публикация от Tom Felton (@t22felton)

Подписчики "Малфоя" стали оставлять положительные и восторженные комментарии, обрадовавшись такому легендарному воссоединению, но многие посчитали, что оба актера выглядят изможденными и совсем не привлекательными. Былой мальчишеской красоты в Томе и Дэниеле осталось действительно не так уж и много.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актер, Дружба, Дэниел Рэдклифф, Публикация, Снимок, Том Фелтон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Съемочная группа рассказала правду о проекте "Битва экстрасенсов" Рита Ора снялась в откровенном виде для глянца Факты, подтверждающие истинность сказанного в Священном Писании (Фото)

Последние новости

Полузащитник сборной Бельгии забил красивейший гол со штрафного (Видео) Курьезные снимки со свадеб, после просмотра которых вы передумаете жениться Китайский SUV получил голосового ассистента в виде японской школьницы
Сегодня читают
01 В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
02 Нападающий Карпат забил шикарный гол со штрафного (Видео)
03 Травести-дива Монро показала снимок с новыми "подружками"
04 Вера Брежнева показала поклонникам сестер
05 Беллью: Усик потребовал только одно
06 В Раде 8 октября рассмотрят представления на Колесникова и Вилкула
Новости сегодня
00:16 Промоутер Джошуа отправил Уайлдеру улучшенное предложение
00:09 В Латвии играет российский гимн
23:45 Землетрясение в Индонезии: 1649 жертв
23:22 Украина экспортировала шоколада на $118 млн
23:05 Бокс. Стали известны результаты допинг-проб Альвареса и Головкина
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
Новости: Референдум в Румынии: явка достигла 4%
Референдум в Румынии: явка достигла 4%
Новости: Сотруднику Генпрокуратуры НАБУ сообщило о подозрении
Сотруднику Генпрокуратуры НАБУ сообщило о подозрении
Новости: Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о новых отношениях с Брэдом Фэлчаком
Гвинет Пэлтроу впервые заговорила о новых отношениях с Брэдом Фэлчаком
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь