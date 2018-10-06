Малфой и Поттер воссоединились: Том Фелтон показал новый снимок со звездным другом

Поклонники франшизы о Гарри Поттере всегда рады воссоединению любимых персонажей вне экрана. Многие из звезд, принявших участие в съемках, стали настоящими друзьями и до сих пор тесно общаются, а кого-то жизнь развела по разным странам и сферам деятельности. Том Фелтон и Дэниел Рэдклифф, за чьим противостоянием фанаты Поттерианы наблюдали на экране почти 10 лет, недавно встретились на Бродвее, чем осчастливили поклонников.

Фелтон побывал на премьере бродвейской постановки The Lifespan of a Fact, где главную роль играет Рэдклифф. Актер похвалил работу своего бывшего коллеги и порекомендовал пьесу к просмотру. Конечно, Фелтон и Рэдклифф не смогли обойтись без фотографии на память, которой Том поделился в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Go see it. He’s fantastic as per @lifespanofafact Публикация от Tom Felton (@t22felton) 4 Окт 2018 в 8:32 PDT

Подписчики "Малфоя" стали оставлять положительные и восторженные комментарии, обрадовавшись такому легендарному воссоединению, но многие посчитали, что оба актера выглядят изможденными и совсем не привлекательными. Былой мальчишеской красоты в Томе и Дэниеле осталось действительно не так уж и много.