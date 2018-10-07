Джейми Дорнан готовится снова стать отцом

Джейми Дорнан и его супруга Амелия Уорнер ждут пополнения. Долгое время пара скрывала беременность, но на днях актер рассказал об отцовстве. Слухи о пополнении в семьи Дорнан появились еще в августе. Тогда папарацци заметили изменения в фигуре Амелии и подумали, что пара ждет третьего ребенка. Но Джейми с супругой никак не комментировали этот факт.

Сам Дорнан высказался о своем отцовстве так: "Мы живем как все. Никакой истерии вокруг я не ощущаю, меня никогда никто не преследовал на улице. Мы с супругой начинаем паниковать, если уже десять вечера, а мы еще не спим. Двое детей отнимают много сил, под вечер чувствуешь себя измотанным". Пара познакомилась в 2007 году, спустя пять лет поженились. Сейчас Джейми Дорнан и Амелия Уорнер воспитывают двоих дочерей — Далси и Элва. Возможно в этот раз судьба подарит паре мальчика.