Сочные снимки Франции в инфракрасном свете.

Сочные снимки Франции в инфракрасном свете. Фотограф Пьер-Луи Феррер (Pierre-Louis Ferrer) показывает зрителям красоту Франции в совершенно новом свете, снимая страну в красивом инфракрасном диапазоне. Изображения Феррера очаровательны: они интригуют, показывая совершенно новую вариацию цвета на кустарниках, траве и деревьях, а также известных достопримечательностях. В некоторых работах Пьера-Луи листва выделяется желтым цветом, резко контрастируя с более спокойными тонами на остальных изображениях. На других работах целые леса светятся красным цветом, придавая французской сельской местности потусторонний вид.