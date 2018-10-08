Звездные пары, которые доказывают, что любовь в шоу-бизнесе существует, а не только увлечение и пиар.

Звездные пары, которые доказывают, что любовь в шоу-бизнесе существует, а не только увлечение и пиар. Пары в мире шоу-бизнеса возникают и распадаются постоянно, и происходит это так быстро, что порой бывает невозможно уследить за всеми любовными приключениями звезд. Но есть среди них и такие, которые вместе чуть ли не всю жизнь и показывают обычным людям на своем примере, что даже в Голливуде любовь может быть одна, но большая.