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Вторник, 25.12.2018
Трогательные снимки о том, как люди взрослеют вместе со своими собаками (Фото)
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Трогательные снимки о том, как люди взрослеют вместе со своими собаками (Фото)

Иметь с самого детства пушистого друга, который в любой ситуации составит компанию - это идеально. Героям этой подборки повезло проводить лучшие годы с любимцами-собаками. Эти четвероногие были с ними во все важные и смешные минуты их юности. Хозяева стареньких друзей достали из своих альбомов архивные фото и сопоставили их с современными кадрами. Коллажи, на которых видно поразительное взросления людей и их собак - это что-то невероятное!
lux.fm
Фото: lux.fm
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Собаки, Животные, Возраст, Тогда и сейчас, Взросление.
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