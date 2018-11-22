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"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 26 выпуск (Видео)

&quot;Мастер Шеф&quot; 8 сезон: смотреть онлайн 26 выпуск (Видео)
08:19 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф

Новости шоу бизнеса: 21 ноября вышел 26 выпуск главного кулинарного шоу страны "Мастер Шеф".

21 ноября в эфир вышел увлекательный 26 выпуск проекта "Мастер Шеф 8". Как говорит судья МастерШеф на канале СТБ, на проекте случаются такие моменты, которые хочется сфотографировать, поставить в рамочку и навсегда запомнить.

Участники получили задание разработать оригинальные меню и удивить своими кулинарными умениями известных выпускников шоу МастерШеф! Екатерина Великая, Вадим Пава Бжезинский, Катя Пескова, Александр Белодед и Виктор Перехрест готовы заплатить немалые деньги за сегодняшнее угощение. Но при одном условии – если блюда им действительно понравятся. Поэтому участникам шоу МастерШеф-8 пришлось изрядно постараться.

Началась пронизанная кулинарной поэзией битва черных фартуков. Сегодня строки великого Кобзаря должны вдохновить шестерых владельцев черных фартуков на кулинарные шедевры. Чтобы получить "задание от Тараса Шевченко", участники по очереди называлиь номер страницы и номер строки, а судьи МастерШеф озвучивали написанное в Кобзаре. Каждый участник битвы черных мог трижды обратиться за "подсказкой к творцу", а потом все услышанные строки использовать в работе. Но это еще не все! Получив кулинарное задание, "черные фартуки" должны были не только приготовить блюда-ассоциации, но еще и найти общий язык с конкурентами. Ведь все они были замкнуты в запутанном лабиринте и прикованы одной рукой к перилам...

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