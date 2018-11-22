Тина Кароль в черном платье засветила шикарное декольте

Новости шоу бизнеса: Фото Тины Кароль вызвало восторженные комментарии в Instagram.

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новым черно-белым фото.

На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в эффектном наряде без бретелек, подчеркивающем ее грудь. "Красота женщины в ее мгновении: словив, старайтесь никогда не отпускать", - подписала кадр Тина Кароль. "Прям богиня", "Очень красивая", "Невероятно нежное фото", "Боже, почему так шикарно", "Невероятная", - пишут в комментариях.

Ранее поп-дива Тина Кароль предстала перед своими фанатами в откровенном наряде на тонких бретельках, продемонстрировав свое глубокое декольте. Певица поблагодарила публику, посетившую ее концерты.