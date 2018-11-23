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Воскресенье, 25.11.2018
Мамина копия: юная дочь Кейт Мосс снялась в новой фотосессии
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Мамина копия: юная дочь Кейт Мосс снялась в новой фотосессии

Красотка украсила обложку нового номера глянца "Dazed". Кстати, это - дебют для юной леди. Кайя Гербер нервно кусает локти, поскольку на подиум выходит 16-летняя Лила Мосс! После того, как девушка стала лицом Marc Jacobs Beauty, она успела сняться для зимнего выпуска журнала "Dazed". Кстати, папа Лилы - Джефферсон Хек, издатель и основатель этого издания. Несмотря на родственные связи, в кадре малая Мосс - просто богиня. На снимках красотка выглядит уверенно, хотя это и первая обложка в ее жизни. Похоже, мамины гены даются в знаки! В кадре Лила позирует в платье и шляпке из коллекции Эдди Слиман для Céline. Автором снимков стал фотограф Тим Уолкер, ранее снивший саму Кейт Мосс.
lux.fm
Фото: из открытых источников
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Модель, Кейт Мосс, Фотосессия, Фото, Знаменитость.
16:39 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф
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