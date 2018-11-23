Мамина копия: юная дочь Кейт Мосс снялась в новой фотосессии Красотка украсила обложку нового номера глянца "Dazed". Кстати, это - дебют для юной леди. Кайя Гербер нервно кусает локти, поскольку на подиум выходит 16-летняя Лила Мосс! После того, как девушка стала лицом Marc Jacobs Beauty, она успела сняться для зимнего выпуска журнала "Dazed". Кстати, папа Лилы - Джефферсон Хек, издатель и основатель этого издания. Несмотря на родственные связи, в кадре малая Мосс - просто богиня. На снимках красотка выглядит уверенно, хотя это и первая обложка в ее жизни. Похоже, мамины гены даются в знаки! В кадре Лила позирует в платье и шляпке из коллекции Эдди Слиман для Céline. Автором снимков стал фотограф Тим Уолкер, ранее снивший саму Кейт Мосс.