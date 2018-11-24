Алла Пугачева удивила внешним видом после болезни

Новости шоу бизнеса: Артистка появилась на детском празднике.

Российская певица Алла Пугачева, которая недавно опубликовала видео с маленьким сыном, впервые появилась на людях после болезни. Фотографию опубликовала в Instagram певица Жасмин, которая встретилась с артисткой на детском празднике, который был организован в честь внучки Игоря Крутого Деми.

"Женщина, которая по-настоящему знает секрет вечной улыбки, доброты и чего-то такого очень теплого и уютного, такого, из-за чего рядом с ней всегда хорошо", – написала Жасмин.

Многих подписчиков удивила новая прическа и наряд Аллы Борисовны. "Сразу так и не узнаешь", – пишут в комментариях под фото.