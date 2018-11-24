Особняк певицы Ареты Франклин продали за кругленькую суму

Новости шоу бизнеса: Особняк, принадлежавший певице Арете Франклин, продан за 300 тыс. долларов в городе Детройт.

Как отмечается в издании, построенный в 1927 году трехэтажный кирпичный дом, общая площадь которого составляет 520 кв. м, выставили на продажу исполнители завещания Ареты. В особняке насчитывается пять спален, шесть ванных комнат, три камина, в нем также есть гараж на три автомобиля и большой двор.

Дом приобрел житель Мичигана, имя которого не разглашается. По условиям соглашения он также получил окружающий участок площадью около 2 тыс. кв. м.

Издание добавляет, что вся недвижимость в Детройте, которая принадлежала Франклин до настоящего времени, распродана. Напомним, американская соул-исполнительница Арета Франклин умерла в возрасте 76 лет.