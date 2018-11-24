Кара Делевинь получила разрешение надеть смокинг на свадьбу принцессы Евгении

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2 октября 2018 года вслед за свадьбой принца Гарри и Меган Маркл состоялась еще одна королевская свадьба – принцесса Евгения вышла замуж за Джека Бруксбэнка в присутствии десятков звездных гостей. Одной из самых заметных оказалась Кара Делевинь, которая пришла на свадьбу в смокинге вместо платья.

Нетрадиционный ансамбль Кары Делевинь, появившейся на свадьбе в брюках, смокинге и цилиндре, вызвал удивление и публики, и фэшн-критиков – но, оказывается, сама супермодель подготовилась к этому появлению самым тщательным образом и даже получила личное разрешение у "виновницы торжества", принцессы Евгении.

Кара рассказала: "Мы с Евгенией всегда были подружками, еще с тех пор, как я была ребенком, и я всегда мечтала когда-нибудь надеть смокинг. Я написала ей, потому что все-таки не была до конца уверена, и она ответила что-то вроде "Конечно, ничего другого я от тебя и не ожидала!"