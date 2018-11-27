Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол в день своей свадьбы

Новости шоу бизнеса: На днях стало известно, что и Кейт Миддлтон все же пару раз не следовала правилам.

Как известно, частенько королевский протокол нарушает супруга принца Гарри Меган Маркл. Грандиозная королевская свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон состоялась 29 апреля 2011 года. И только спустя 7 лет представители Кенсингтонского дворца признались, что во время торжества герцогиня Кембриджская решила действовать по-своему, не следуя правилам.

Так, по традиции невесты в королевской семье должны выходить замуж со сдержанной прической. На голове будущей герцогини должен быть пучок. А, как мы помним, у Кейт Миддлтон влосы были распущены.

"Члены семьи настаивали на том, чтобы Кейт подобрала волосы в высокую прическу для такого особого случая. Но она хотела длинные ниспадающие локоны – это ее любимая прическа, и она также очень нравится Уильяму. В конце концов, члены королевской семьи пришли к компромиссу", - рассказала королевский корреспондент Эшли Пирсон.

И правда, во время торжественной церемонии часть волос герцогини Кембриджской была собрана, а уже во время праздничног ужина супруга принца Уильяма распустила свои локоны.

Стоит отметить, что Меган, которая часто нарушает правила, во время своей свадьбы все же последовала королевским правилам и заплела волосы в пучок.