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40 дней: "Дизель шоу" почтили память Марины Поплавской

40 дней: &quot;Дизель шоу&quot; почтили память Марины Поплавской
12:43 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 28 ноября, 40 дней как погибла украинская актриса Марина Поплавская.

Уже сорок дней, как нет с нами известной украинской актрисы из студии "Дизель шоу" Марины Поплавской, которая трагически погибла в страшном ДТП более месяца назад.

На официальной странице "Дизель Студио" на Facebook появилось трогательное сообщение в память о Марине: "Сегодня 40 дней как нет с нами Марины Поплавской. Православные верят, что на сороковый день Душа покидает Землю – но мы знаем, теперь ты – наш Ангел. И чувствуем #МаринаСнами...Королева юмора, Мудрый, Добрый, Глубокий и Талантливый Человек – тебя, как и прежде, любят миллионы. Тебя не перестанем любить мы, родные и близкие, друзья. Низкий поклон и гори твоя Звезда!".

 

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"Так горько! Лети легко и знай, ты Ангел, не перестанешь быть здесь с нами, Марина! Ты живёшь в сердцах и на экране!! Царствие небесное!!!", "Пока мы помним, душа человека рядом, а помнить будем...(телевидение и Маринины великолепные номера не дадут забыть)", "Память всё помнит и не забывает. Дорогих и любимых людей. Звезда не может умереть. Она становится улыбкой и растворяется в танце жизни", "Царство Небесне Марині. Нехай покоїться з миром", – пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, Не успели актеры "Дизель шоу" оправиться от страшной аварии, в которой погибла их коллега Марина Поплавская, как один из артистов опять попал в ДТП.

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Все по теме:

ДТП, Страшное ДТП, Дизель Студио, Дизель шоу, Смерть Марины Поплавской, Марина Поплавська.
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