Известная украинская гимнастка трогательно поздравила сына с днем рождения

Новости шоу бизнеса: Сыну Лилии Подкапаевой Вадиму сегодня, 28 ноября, исполняется 13 лет.

Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева, которая недавно показала своего любимого мужчину, растрогала сеть своим поздравлением. Звезда поздравила сына Вадима с 13-летием. Об этом Подкопаева написала в своем Instagram.

Спортсменка опубликовала совместное фото с Вадимом и пожелала ему всегда быть честным и отважным. "Будь собой. Бери от жизни все прекрасные моменты, мечтай, радуйся, путешествуй", – отметила Лилия.

Кроме это, звездная мама также сделала коллаж фотографий с сыном, где показаны разные годы из жизни мальчика. Первое фото – черно-белое, на котором знаменитость держит новорожденного малыша у себя в объятиях.