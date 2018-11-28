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Известная украинская гимнастка трогательно поздравила сына с днем рождения

Известная украинская гимнастка трогательно поздравила сына с днем рождения
14:23 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сыну Лилии Подкапаевой Вадиму сегодня, 28 ноября, исполняется 13 лет.

Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева, которая недавно показала своего любимого мужчину, растрогала сеть своим поздравлением. Звезда поздравила сына Вадима с 13-летием. Об этом Подкопаева написала в своем Instagram. 

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Спортсменка опубликовала совместное фото с Вадимом и пожелала ему всегда быть честным и отважным. "Будь собой. Бери от жизни все прекрасные моменты, мечтай, радуйся, путешествуй", – отметила Лилия.

Кроме это, звездная мама также сделала коллаж фотографий с сыном, где показаны разные годы из жизни мальчика. Первое фото – черно-белое, на котором знаменитость держит новорожденного малыша у себя в объятиях.

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Украина, Instagram, День рождения, Лилия Подкопаева, Украинская гимнастка.
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