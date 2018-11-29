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Миранда Керр стала лицом модного журнала

Миранда Керр стала лицом модного журнала
00:51 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Модель Миранда Керр искренне рассказала о материнстве

Звезда бельевого бренда Victoria's Secret Миранда Керр приняла участие в очаровательной фотосессии для обложки январского номера австралийского журнала Marie Claire. Модель рассказала о счастье материнства, ведь полгода назад во второй раз стала матерью.

Экс-"ангел" Victoria's Secret примерила несколько стильных образов для фотосъемки, обнажая свои плечи и ноги. Автором снимков стал фэшн-фотограф Нино Муньос.

Миранда в откровенном интервью также рассказала, что во время второй беременности ее старший первенец был неготов к появлению братика.

"Примерно через месяц после того, как родился Харт, Флинн сказал мне: "Мама, я немного расстроен". Он сказал: "Я знаю, что это я просил братика, но теперь я чувствую себя немного растерянным из-за того, что не могу проводить с тобой так много времени, как раньше". Я ответила ему: "Я знаю, но, милый, ты знаешь, что это не навсегда", – вспомнила Миранда Керр о заботах ее материнства.

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Все по теме:

Миранда Керр, Victoria's Secret, Marie Claire, Нино Муньос, Обложка Мирандой Керр.
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