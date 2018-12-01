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Новый парень Хайден Панеттьери жестоко пошутил над ней

Новый парень Хайден Панеттьери жестоко пошутил над ней
22:06 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: В сети появилось видео, где бойфренд Хайден якобы просит ее руки.

Личная жизнь американской актрисы Хайден Панеттьери, которая в августе разошлась с Владимиром Кличко, развивается молниеносно. Как известно, спустя неделю звезда закрутила роман с коллегой Брайаном Хикерсоном.

Теперь же стало известно, что бойфренд Панеттьери сделал ей предложение. Правда, шуточное. Событие произошло в одном из ирландских пабов Западного Голливуда. В сеть попало видео, на котором Брайан становится на одно колено с коробочкой в руках и говорит: "Выйдешь ли ты за меня?". Но, в коробке оказалось бумажное кольцо.

Когда Хикерсон просил руки Хайден, его язык немного заплетался. Перед тем, как сказать речь, возлюбленный Панеттьери попросил всех присутствующих в баре "заткнуться", поскольку он "собирается сделать предложение своей девушке!" и назвал Хайден именем ее коллеги Дакотой Фэннинг.

Панеттьери на шуточное предложение кавалера отреагировала смеясь, хотя, скорее всего, ей было немного грустно от таких шуточек парня.

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Все по теме:

Скандал, Актриса, Предложение, Хайден Панеттьери, Брайан Хикерсон, Бывшая Владимира Кличко.
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