Новый парень Хайден Панеттьери жестоко пошутил над ней

Новости шоу бизнеса: В сети появилось видео, где бойфренд Хайден якобы просит ее руки.

Личная жизнь американской актрисы Хайден Панеттьери, которая в августе разошлась с Владимиром Кличко, развивается молниеносно. Как известно, спустя неделю звезда закрутила роман с коллегой Брайаном Хикерсоном.

Теперь же стало известно, что бойфренд Панеттьери сделал ей предложение. Правда, шуточное. Событие произошло в одном из ирландских пабов Западного Голливуда. В сеть попало видео, на котором Брайан становится на одно колено с коробочкой в руках и говорит: "Выйдешь ли ты за меня?". Но, в коробке оказалось бумажное кольцо.

Когда Хикерсон просил руки Хайден, его язык немного заплетался. Перед тем, как сказать речь, возлюбленный Панеттьери попросил всех присутствующих в баре "заткнуться", поскольку он "собирается сделать предложение своей девушке!" и назвал Хайден именем ее коллеги Дакотой Фэннинг.

Панеттьери на шуточное предложение кавалера отреагировала смеясь, хотя, скорее всего, ей было немного грустно от таких шуточек парня.