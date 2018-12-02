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Сестры Ким Кардашян и Кайли Дженнер снялись в совместной фотосессии

Сестры Ким Кардашян и Кайли Дженнер снялись в совместной фотосессии
18:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ким Кардашян и Кайли Дженнер поучаствували в рекламной фотосессии для косметики KKW X KYLIE.

Сестры знаменитого клана Кардашян – Ким и Кайли – приняли участие в совместном рекламном кампейне, посвященном выпуску новой линейки косметики KKW X KYLIE.

38-летняя Ким Кардашян и 21-летняя Кайли уже давно имеют собственные косметические компании, которые каждый сезон выпускают новые линейки декоративных бьюти-средств. На этот раз светские львицы запустили совместную коллаборацию (сотрудничество), где не только объединили любимые оттенки блесков для губ и теней, а снялись в совместной фотосессии.

Ким Кардашьян готовится к выпуску косметики для мужчин

Для образов они выбрали соблазнительные боди телесного цвете, которые прекрасно подчеркивали их формы тела, а на других фото также примеряли стильное нижнее белье молочного цвета. Для фото они выбрали насыщенный нюдовий макияж и прическу каре, которая еще больше подчеркнула схожесть знаменитых сестер.

Ким и Кайли выглядели очень эффектно и собрали уже миллионы "лайков" под фотографиями.

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Все по теме:

Косметика, Фотосессия, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, KKW X KYLIE.
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