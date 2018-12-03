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Звезда "50 оттенков серого" появилась на публике в наряде от украинского бренда

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Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; появилась на публике в наряде от украинского бренда
18:44 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Американская актриса Дакота Джонсон выбрала для красной дорожки кинофестиваля в Марракеше наряд украинского бренда Bevza.

Все больше американских знаменитостей предпочитают наряды от украинских дизайнеров. За последние несколько месяцев уже несколько звезд выходили в свет, снимались в клипах или фотосессиях в нарядах made in Ukraine.

На днях на красную дорожку 17-го международного кинофестиваля в Марракеше Дакота Джонсон вышла в белом макси-платье украинского бренда Bevza.

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Звезда фильма "50 оттенков серого" выглядела очень утонченно и естественно в своем образе.

 
 
 
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LERA | SS19 ivory dress and flip flops | photo @dmitrynevlad

Публикация от BEVZA (@bevza)

Для дизайнера Светланы Бевзы это стало неожиданностью, однако она одобрила выбор Дакоты. Свой образ актриса дополнила серебристыми босоножками на высоких каблуках.

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