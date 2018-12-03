Звезда "50 оттенков серого" появилась на публике в наряде от украинского бренда

Новости шоу бизнеса: Американская актриса Дакота Джонсон выбрала для красной дорожки кинофестиваля в Марракеше наряд украинского бренда Bevza.

Все больше американских знаменитостей предпочитают наряды от украинских дизайнеров. За последние несколько месяцев уже несколько звезд выходили в свет, снимались в клипах или фотосессиях в нарядах made in Ukraine.

На днях на красную дорожку 17-го международного кинофестиваля в Марракеше Дакота Джонсон вышла в белом макси-платье украинского бренда Bevza.

Звезда фильма "50 оттенков серого" выглядела очень утонченно и естественно в своем образе.

Для дизайнера Светланы Бевзы это стало неожиданностью, однако она одобрила выбор Дакоты. Свой образ актриса дополнила серебристыми босоножками на высоких каблуках.