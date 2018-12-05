Скачать
Среда, 05.12.2018
Военное положение: что происходит в регионах
Военное положение: что происходит в регионах
В Киеве спасатели проверяют подземные укрытия
В Киеве спасатели проверяют подземные укрытия
Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
Новый год 2019: красивые прически для новогоднего корпоратива
Новый год 2019: красивые прически для новогоднего корпоратива

Сергей Бабкин рассказал о записи мультфильма "Гринч"

Сергей Бабкин рассказал о записи мультфильма &quot;Гринч&quot;
22:07 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Артист поделился своими эмоциями после озвучки.

Украинский певец Сергей Бабкин озвучил мультфильм. Голосом артиста заговорит злобное, но забавное существо Гринч. Своими эмоциями по этому поводу артист поделился в соцсети.

"Наконец-то могу поделится с вами чудесными новостями! Моим голосом будет говорить тот самый легендарный Гринч, который украл Рождество. Мне очень повезло: кроме того, что я дублировал такое забавное существо, я, по сути, дублировал одного из своих любимых актеров – Бенедикта Камбербэтча, который озвучивал Гринча в оригинале!!", – поделился радостными эмоциями певец.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Наконец-то могу поделится с вами чудесными новостями!! Моим голосом будет говорить тот самый легендарный Гринч, который украл Рождество Мне очень повезло: кроме того, что я дублировал такое забавное существо, я, по сути, дублировал одного из своих любимых актеров – Бенедикта Камбербэтча, который озвучивал Гринча в оригинале!! Я и не представлял, что это настолько тяжелый и напряженный процесс. После трех дней записи болела каждая мышца. Чтобы сказать фразу максимально четко интонационно и в характере, ты напрягаешь все тело. Гринч чрезвычайно эмоциональный и сложный персонаж. В нем есть развитие. На протяжении всей истории он меняется, и в конце это уже совсем другой внутренний мир – не такой, как в начале. Даже не можешь себе представить, что это одно и то же существо. Поняв, почему он такой, вы бесспорно его полюбите! И голос непревзойдённой Нины Матвиенко вы тоже услышите в этой анимационной комедии! С 20 декабря во всех украинских кинотеатрах!! #сергейбабкин #сергійбабкін #ґрінч #гринч

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

 

Кроме Сергея в процессе озвучки приняла участие Нина Матвиенко.

"Я и не представлял, что это настолько тяжелый и напряженный процесс. После трех дней записи болела каждая мышца. Чтобы сказать фразу максимально четко интонационно и в характере, ты напрягаешь все тело. Гринч чрезвычайно эмоциональный и сложный персонаж. В нем есть развитие. На протяжении всей истории он меняется, и в конце это уже совсем другой внутренний мир – не такой, как в начале. Даже не можешь себе представить, что это одно и то же существо. Поняв, почему он такой, вы бесспорно его полюбите! И голос непревзойденной Нины Матвиенко вы тоже услышите в этой анимационной комедии!".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мультфильм, Озвучка, Певец, Сергей Бабкин, Гринч.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Четвероногие друзья: редкие породы собак, о которых мало кто знает
02 Маникюр 2019: интересные идеи маникюра с фольгой
03 Историческое событие: названа дата объединительного собора украинских церквей
04 Кулинарные провалы, которые доведут вас до слез от смеха
05 Биатлон: мужская индивидуальная гонка сегодня не состоится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Взрыв под Ичней: восстановено почти половину зданий
Взрыв под Ичней: восстановено почти половину зданий
В Украину возвращаются морозы: в каких регионах похолодает
В Украину возвращаются морозы
В Черкассах маршрутка насмерть переехала мужчину
В Черкассах маршрутка насмерть переехала мужчину
Регина Тодоренко и Влад Топалов встретили своего первенца
Регина Тодоренко и Влад Топалов встретили своего первенца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь