Сергей Бабкин рассказал о записи мультфильма "Гринч"

Новости шоу бизнеса: Артист поделился своими эмоциями после озвучки.

Украинский певец Сергей Бабкин озвучил мультфильм. Голосом артиста заговорит злобное, но забавное существо Гринч. Своими эмоциями по этому поводу артист поделился в соцсети.

"Наконец-то могу поделится с вами чудесными новостями! Моим голосом будет говорить тот самый легендарный Гринч, который украл Рождество. Мне очень повезло: кроме того, что я дублировал такое забавное существо, я, по сути, дублировал одного из своих любимых актеров – Бенедикта Камбербэтча, который озвучивал Гринча в оригинале!!", – поделился радостными эмоциями певец.

Кроме Сергея в процессе озвучки приняла участие Нина Матвиенко.

"Я и не представлял, что это настолько тяжелый и напряженный процесс. После трех дней записи болела каждая мышца. Чтобы сказать фразу максимально четко интонационно и в характере, ты напрягаешь все тело. Гринч чрезвычайно эмоциональный и сложный персонаж. В нем есть развитие. На протяжении всей истории он меняется, и в конце это уже совсем другой внутренний мир – не такой, как в начале. Даже не можешь себе представить, что это одно и то же существо. Поняв, почему он такой, вы бесспорно его полюбите! И голос непревзойденной Нины Матвиенко вы тоже услышите в этой анимационной комедии!".