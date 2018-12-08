Дорофеева показала поклонникам свои гантельки

Новости шоу бизнеса: Надя предстала на обзор публики в сером спортивном костюме, под которым у нее черно-белый топ, который оголяет живот.

Украинская певица не только выступает на сцене, но и занимается спортом.

Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева часто радует поклонников новостями своей творческой жизни в социальной сети Instagram. Недавно артистка рассказывала-показывала фотосессию с Позитивом для украинской редакции глянца Cosmopolitan. Теперь же Дорофеева показала фотографию, на которой позирует в спортивном луке.

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Надя предстала на обзор публики в сером спортивном костюме, под которым у нее черно-белый топ, который оголяет живот. В руках Дорофеева держит две небольшие зеленые гантельки. Ее волосы небрежно собраны в хвост, а несколько прядей спадают на лицо. На глазах артистки огромные прозрачные очки, но она не смотрит в камеру. На ногтях Нади яркий голубой маникюр, а на левой руке массивные черные часы. Как известно, недавно Надя радикально сменила прическу – отрезала длинные волосы и сделала короткое каре. Надо сказать, что именно прическа певицы в последнее время стала темой бурных обсуждений в соцсетях и прессе. А Надя только подливает масла в огонь тем, что публикует фотографии с разными прическами и длиной волос, что еще больше запутывает ее фанатов.

"Классные очки", "Красотка наша", "Нереальная", "Самая лучшая", "Очень красивая", "Люблю тебя", "Я одна не понимаю, какой у нее цвет волос, и какая длина?", "Когда ты уже забеременеешь?", "Спортсменка", "Трудяжка", "Фотка бомба", "Супер", "Спортивная Надя", "Красивый костюм, Надя", "Ты такая красивая", "Стильная," "Надя, а тебе не тяжело такие гантели держать?", "Шикарная", - пишут фанаты Дорофеевой в комментариях к ее фотографии.