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Мифы о цыганах, в которые мы верим (Фото)

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Мифы о цыганах, в которые мы верим (Фото)
14:43 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Во все времена к цыганам относились с настороженностью и нелюбовью, ведь они славятся своей вороватостью и навыками гипноза.

Даже если вы не знакомы с культурой и обычаями этого народа, вы точно знаете, что они живут в таборе, у них принято иметь много детей, ни один из их будней не обходится без песен и плясок, а также вы наверняка слышали, что у них есть барон. Так вот, все это ложь. Ну, или почти все. Что правда, а что домыслы по отношению к цыганам, мы и предлагаем вам выяснить.

Цыгане - кочевой народ

Нельзя представлять себе кочевание цыган как бесцельные скитания или романтическую тягу к перемене мест. В течение столетий основой жизни большинства из них были ремесла, цыгане были умелыми торговцами, искусными кузнецами, ювелирами и коневодами. Поэтому в основе этого явления лежали экономические причины: таборным ремесленникам требовались рынки сбыта своей продукции, артистам нужна была новая публика для выступлений, гадалки нуждались в смене клиентуры.

В каждом случае ареал перемещений был определенным и сравнительно небольшим - примерно 300–500 км². И даже попав в неблагоприятные условия, цыгане не торопились уходить с территорий, на которых они подвергались гонениям. Именно так появились этнические группы синти в Германии, кале - в Испании и трэвелерс - в Англии. Они сумели выжить, находясь в эпицентре законодательно организованного насилия.

У цыган есть барон

Это понятие возникло на территории СССР и связано с выходом оперетты Иоганна Штрауса "Цыганский барон" в 1885 году. В цыганском языке есть слово "баро", что значит большой, в сочетании "баро мануш" или "рай баро" - большой человек, важная персона. Благодаря созвучию слова "баро" и существующего в европейских языках слова "барон", именно последнее понятие вошло в употребление при разговоре о цыганах.

Вожака в общине или большого человека у большинства этнических групп цыган нет, за исключением кэлдэраров. В любом случае баро - это те люди, которые более образованны, чем остальные, или просто лучше живут, поэтому к ним могут обратиться за советом и именно они ведут диалог с властями.

Цыгане умеют гипнотизировать и гадать

Цыгане чудесно умеют сбивать с толку и отвлекать внимание, но никак не гипнотизировать. Цыганам надо было зарабатывать деньги, а так как вся европа смотрела на них как на странный и таинственный народ со сверхъестественными способностями, то наиболее предприимчивые просто начали использовать этот стереотип.

Цыгане прекрасно знают, что у человека есть пять органов чувств и их надо "загрузить" все вместе в одно и то же время, чтобы дезориентировать жертву: зрение -яркой одеждой, слух -быстрой речью, обоняние - специфическим запахом, осязание - просто погладив жертву. И в голове у цыгана еще миллион необходимых навыков в области психологии человека, которым его обучают с детства. Все просто, никакой магии.

Цыгане - единый народ

Выражение "Цыган - он и в Африке цыган" никогда не было понятно самим цыганам, потому что они делятся на совершенно разные этнические группы, у которых свои языки, обычаи, религии, профессии, фольклор.

Даже сами цыгане на этот счет сочинили немало поговорок: "Кажнонэстэ народостэ екх чиб, ромэндэ бут чиба" ("У каждого народа один язык, у цыган много языков"), "Китик рома, дакитик обычае: кон невестэнца торгинэла, кон бесплатнэс лэн чорла, кон приданыеса отдэла" ("Сколько цыган, столько обычаев: кто невестами торгует, кто бесплатно их ворует, кто с приданым отдает") - об этом пишет известный цыгановед Николай Бессонов.

Мужчины-цыгане носят серьги

В интернете можно прочитать, что серьга в ухе у цыгана означает, что он единственный сын. еще одно утверждение - якобы старики носили большие серьги, которые назывались "цыганской подковой", чтобы счастье сопутствовало. Но в Украине образ цыгана с серьгой в ухе укоренился благодаря "Неуловимым мстителям" и Яшке-цыгану.

В действительности у цыган серьга - исключительно часть женского образа. Цыгановед Кирилл Кожанов в одной из своих статей писал даже, что, когда он встречается с цыганами-котлярами, с которыми он довольно дружен, те всегда просят снять его серьгу.

Цыгане не работают и не учатся

Прослойка деклассированных граждан есть в любом народе, в том числе и у цыган. Таковые действительно имеют только начальное образование и заняты торговлей или сбытом товаров, полученных незаконным путем. Но существует множество представителей этой национальности, ассимилированных на той земле, на которой живут: они чтят свою культуру, служат государству, занимаются наукой и т. д.

Каждый год в Праге проходит конгресс цыган, на который съезжаются лучшие представители цыганских народностей. Певец и музыкант Элвис Пресли, Николай Сличенко, Златан Ибрагимович (футболист), Иван Ром-Лебедев (советский актер), Дуфуня Вишневский (кинорежиссер), Тони Гатлиф (кинорежиссер, обладатель приза Каннского кинофестиваля), Алексей и Михаил Ильинские (писатели), Александр Бердников (музыкант, участник группы "Корни") - список цыган, внесших вклад в науку и культуру на этом не заканчивается, и будем надеяться, что он будет только расти.

Цыгане никогда не служили в армии

Правильнее было бы сказать - никогда не затевали войн. А вот за оружие браться им приходилось, и не раз.

На протяжении истории цыгане различных государств были втянуты в вооруженные конфликты: вели войны за Османскую империю и против нее, сражались в армии французского короля Генриха IV, служили в португальских войсках, русские цыгане встали на охрану Отечества в 1812-м и в 1941-м и т. д. Они служили в пехоте, авиации и танковых войсках; очень многие были награждены медалями и орденами.

Цыганки - вольнолюбивые

Распространению мифа о вольных цыганах в немалой степени способствовал поэт Александр Пушкин, создавший в романтической поэме "Цыганы" образ страстной цыганки Земфиры. Увы, красивая история далека от действительности. Земфира была крепостной. К тому же все ее поведение противоречит традиционному укладу цыганской семьи, где соблюдаются строгие нравственные правила.

Девушка до замужества должна хранить чистоту - иначе ей грозит всеобщее осуждение. Замуж она может выйти только за представителя своей национальности (причем жениха ей выбирают родители). А после свадьбы цыганка должна быть во всем покорна мужу. Так что в реальной жизни вряд ли был возможен роман Земфиры с чужаком Алеко на виду у всего табора.

Между тем с легкой руки Пушкина миф о характере цыганки пошел гулять по всей мировой литературе. Очарование пушкинского образа подействовало и на Проспера Мериме, создавшего легендарный образ Кармен. Эта героиня тоже имеет мало общего с истинной цыганкой, но уже больше 100 лет ее образ волнует души людей, вдохновляет на творчество поэтов и композиторов.

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