Майкл Дуглас прокомментировал обвинения в домогательствах

Новости шоу бизнеса: 74-летний голливудский актер Майкл Дуглас разочарован тем, что его обвинили в домогательствах.

Не так давно защищать Майкла Дугаласа принялась 49-летняя супруга знаменитости Кэтрин Зета-Джонс. Девушка уверяла, что ее муж ни в чем не виновен. Тоже самое сейчас сказал и сам Дуглас.

По словам актера, в современном обществе стало популярным обвинять всемирно известных знаменитостей. Причем, не имеет абсолютно никакого значения, на что именно пожалуются "жертвы".

"Я был очень разочарован, узнав, что журнал Hollywood Reporter ведет это расследование. Сейчас такое время: известных людей часто в чем-то обвиняют. Получается, любая женщина, с которой я работал 30 лет назад, может составить какую-то грязную историю и выступить с ней перед публикой? Меня никто никогда не обвинял в таких вещах", - сказал Майкл.

Кроме того, голлвудский актер, который, к слову, стал одним из номинатов на "Золотой глобус 2019", уверяет, что не имеет отношения к тому, о чем рассказывала "жертва домогательств", а значит, не должен и нервничать по этому вопросу.

"Если ее это так беспокоило все эти годы, почему она не обвинила меня раньше или не пришла поговорить один на один?", - обратился возмущенный актер к девушке, которая пожаловалась на его повидение.

Напомним, женщина, имя которой не разглашается, рассказала журналистам о том, что во время работы с Майклом Дугласом, она подверглась домогательству со стороны актера. Сам Дуглас все обвинения отрицает.