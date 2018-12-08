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Майкл Дуглас прокомментировал обвинения в домогательствах

Майкл Дуглас прокомментировал обвинения в домогательствах
22:51 Сб, 8 Декабрь 2018 Телеграф beztabu.net

Новости шоу бизнеса: 74-летний голливудский актер Майкл Дуглас разочарован тем, что его обвинили в домогательствах.

Не так давно защищать Майкла Дугаласа принялась 49-летняя супруга знаменитости Кэтрин Зета-Джонс. Девушка уверяла, что ее муж ни в чем не виновен. Тоже самое сейчас сказал и сам Дуглас.

По словам актера, в современном обществе стало популярным обвинять всемирно известных знаменитостей. Причем, не имеет абсолютно никакого значения, на что именно пожалуются "жертвы".

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"Я был очень разочарован, узнав, что журнал Hollywood Reporter ведет это расследование. Сейчас такое время: известных людей часто в чем-то обвиняют. Получается, любая женщина, с которой я работал 30 лет назад, может составить какую-то грязную историю и выступить с ней перед публикой? Меня никто никогда не обвинял в таких вещах", - сказал Майкл.

Кроме того, голлвудский актер, который, к слову, стал одним из номинатов на "Золотой глобус 2019", уверяет, что не имеет отношения к тому, о чем рассказывала "жертва домогательств", а значит, не должен и нервничать по этому вопросу.

"Если ее это так беспокоило все эти годы, почему она не обвинила меня раньше или не пришла поговорить один на один?", - обратился возмущенный актер к девушке, которая пожаловалась на его повидение.

Напомним, женщина, имя которой не разглашается, рассказала журналистам о том, что во время работы с Майклом Дугласом, она подверглась домогательству со стороны актера. Сам Дуглас все обвинения отрицает.

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Все по теме:

Актер, Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас, Секс-скандал, Сексуальные домагательства.
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