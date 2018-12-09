"Мисс мира 2018": первое фото Леонилы Гузь после конкурса красоты

Новости шоу бизнеса: Украинка не вошла в ТОП-30 конкурса красоты

8 декабре в китайском городе Санья состоялся финал "Мисс мира 2018", в котором победу одержала представительница Мексики – 26-летняя Ванесса Понсе де Леон. Красотка имеет два высших образования, строит успешную модельную карьеру, также занимается благотворительностью и творчеством.

Второе место заняла участница из Таиланда – Николин Пичапа Лимснукан. А в пятерку лучших попала участница из Беларуси Мария Василевич.

Отметим, что представительница Украины на "Мисс мира 2018" Леонила Гузь хоть и не вошла в ТОП-30 международного конкурса красоты, однако многим девушка запомнилась невероятным платьем, которое для нее пошила украинский дизайнер Катерина Лукашик.

Она дала наряду название "Хрустальный эффект или блеск бриллианта". На создание наряда ушло 500 часов.

Именно в этом платье Леонила разместила в соцсети первое фото после финала "Мисс мира 2018", отметив, что этот день она не забудет никогда.

Кроме того, из дневника Гузь, который публиковался на официальной странице "Мисс Украина" в Instagram, отмечается, что 19-летняя херсончанка почти не волновалась перед выходом на сцену. "Весь конкурс прошел на одном дыхании и каждый из выходов на сцену "Мисс мира" навсегда останется в сердце Леонилы, как и каждая секунда этого шоу", – говорится в сообщении.

Напомним, конкурс "Мисс Украина 2018" прошел в Киеве 20 сентября. По итогам голосования жюри победительницей стала 23-летняя Вероника Дидусенко. Однако, как выяснилось позже, из-за обмана организаторов девушка была дисквалифицирована. Вероника скрыла тот факт, что у нее есть маленький сын и она уже была замужем. Жюри пришлось выбрать новую красавицу страны, ею и стала Леонила Гузь.