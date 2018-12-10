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Календарь Пирелли 2019: позитивный взгляд на современных женщин (Фото)
76-летний ветеран модной фотографии Альберт Уотсон сделал всё, чтобы "Календарь Пирелли" следующего года напоминал кадры из фильма и транслировал позитивный взгляд на современных женщин. Издание назвали "Мечтающие" (Dreaming). В нём снялись модельер Александр Вэнг, модели Джиджи Хадид и Летиция Каста, актриса Джулия Гарнер и артисты балета Мисти Коуплэнд, Сергей Полунин и Кальвин Роял III. Он добавил, что хотел создать изображения "прекрасного качества", которые были бы больше, чем просто портреты. Поэтому персонажам он давал отдельные предметы для игры.
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