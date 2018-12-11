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Анималотерапия: как животные влияют на здоровье человека

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Анималотерапия: как животные влияют на здоровье человека
11:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

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Животный мир все чаще занимает определенное место в нашей напряженной жизни. Это не только приятное времяпровождение, но и способ расслабится и не чувствовать себя одинокими. Домашние любимцы могут подарить нам не только приятные и радостные эмоции, но и вылечить от недуга, или снизить уровень стресса.

Наука давно уже доказала, что животные не только улучшает как физическое, эмоциональное и психическое здоровье, но также может буквально продлить жизнь своего хозяина. Именно этим и занимается анималотерапия, которая признана на международном уровне, ведь подобное лечение уже признано Всемирной организацией здравоохранения.

Анималотерапия (зоотерапия), или терапия животными - это положительное влияние животных на здоровье человека. Ученые выявили благотворное действие общения человека с питомцами, а также сейчас не прекращаются исследования и эксперименты по изучению влияния животных на людей. Во многих странах мира открываются специальные центры терапии, которые занимаются лечением определенных психических заболеваний с помощью общения с животными.

Основными недугами человека, с которыми пытаются бороться исследователи с помощью животных, есть:

  • Повышенная тревожность.
  • Эпилепсия.
  • Рассеянный склероз.
  • ДЦП.
  • Различные виды деменции.
  • В реабилитации после травм, инсультов и т.д.

После общения с домашним любимцем человек успокаивается, негативные эмоции постепенно исчезают, человек становиться спокойным и уравновешенным. С точки зрения физиологии, мышцы человека расслабляются, улучшается пищеварение, напряжение мышц спадает, а также снижается давление.

По большому счету, животные - это некие биоэнергетики. Они очень чувствительны к негативной энергетике и пытаются ее нейтрализовать понятными им способами. Они мурлыкают, мяукают, трутся об больное место, смешат, отвлекают.

Питомцы буквально забирают всю негативную энергию на себя, и в этих случаях вредят только себе. Есть много подтверждающих фактов, в которых животные, после излечения больного человека, сами погибали, спасая жизнь своего хозяина. Поэтому мы обязаны любить и лелеять наших братьев меньших, потому что без них наша жизнь была бы скучна и лишена той любви, которую мы получаем безвозмездно.

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Здоровье, Животные, Влияние, Человек, Терапия, Анималотерапия.
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