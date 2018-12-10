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Жена Джорджа Клуни призналась, что подвергалась сексуальным домогательствам на работе

Жена Джорджа Клуни призналась, что подвергалась сексуальным домогательствам на работе
18:23 Сегодня Телеграф Хочу

Новости шоу бизнеса: Супруга актера Джорджа Клуни Амаль впервые рассказала о пережитом сексуальном домогательстве.

Амаль Клуни активно занимается борьбой за права человека в роли адвоката. Так, в ходе Массачусетской конференции по правам женщин, прошедшей на днях в Бостоне, она призналась, что однажды испытала домогательства на собственном опыте, и это произошло на работе.

Супруга Джорджа рассказала, что не стала предпринимать шагов в свою защиту, потому что попросту не знала, как правильно вести себя в таких ситуациях. При этом адвокат подчеркнула, что именно так поступают многие женщины, которые подверглись домогательствам.

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В заключении своей речи она выразила надежду, что теперь женщины не будут молчать в таких случаях. К слову, ведущим конференции выступил отец актера и свекор Амаль — Ник Клуни.

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Адвокат, Джордж Клуни, Актер, Амаль Клуни, Сексуальные домагательства, Жена Джорджа Клуни, Массачусетская конференция по правам женщин, Ник Клуни.
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