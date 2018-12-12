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Четверг, 13.12.2018
Жуткие животные: художница создает невероятных существ (Фото)
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Жуткие животные: художница создает невероятных существ (Фото)

Животные выходят как существа из параллельной вселенной. Ида (Ida) — обычная девушка, которая живёт и работает, как все, однако своё свободное время она проводит за необычным хобби. Цифровая художница, известная в Instagram как @idascreatures, превращает домашних животных своих подписчиков в странных и чудаковатых существ, которые, скорее, способны присниться в кошмарном сне нежели вызвать желание обнять их. И, судя по всему, людям действительно нравится видеть своих пушистых питомцев, превращённых в нечто внеземное, потому что её своеобразное безумие быстро набирает популярность в соцсети, где у неё уже более 10 тысяч подписчиков.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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23:55 Ср, 12 Декабрь 2018 Телеграф
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