Кендалл Дженнер шокировала поклонников необычным нарядом на The Fashion Awards

Новости шоу бизнеса: 23-летняя американская супермодель, участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кендалл Дженнер всегда могла похвастаться подтянутой фигурой.

Вот, правда, если раньше Кендалл Дженнер делилась своими откровенными фотографиями в микроблоге, и их могли увидеть только подписчики знаменитости, то теперь модель решила сверкнуть формами прямо на красной дорожке.

Так, на днях в Лондоне прошла торжественная церемония вручения наград "The Fashion Awards". Масштабное мероприятие собрало много светских персон, и Кендалл не стала исключением.

Перед фотографами модель предстала в платье золотого цвета, сквозь которое было видно нижнее белье Дженнер, а если быть точнее, то его частичное отсутствие.

Через наряд просвечивались трусы Кендалл. Кроме того, можно было увидеть и грудь Дженнер, ведь бюстгальтер супермодель решила не надевать. Когда же знаменитость поворачивалась спиной, то все обращали внимание на ягодицы девушки, которые тоже было видно.