Свои иконы и своя религия: Потап потрогал грудь Тины Кароль

Новости шоу бизнеса: Репер разместил в фотоблоге "неприличную" фотографию с коллегой.

Репер и продюсер Потап не прекращает подстегивать свою коллегу, певицу Тину Кароль. Артист вновь своеборазно потроллил знаменитость.

На странице в Instagram Потап поделился забавным снимком, где изображен рядом с большим фото Тины. На нем продюсер приложил руки к груди Кароль. "Только не нужно писать, что это неприлично. У каждого свои иконы и своя религия!" – таким текстом сопроводил фотографию Потап.

Юзеры оценили шутку Потапа. "Хорош Потапчик, огонь. Запечатлел", "Леша, Леша. Аяяяй!", "Там есть, за что подержаться…", "Это мог сделать только Потап", "И Тина такая: "Ах ты животное плинтусное", "Ну не на камеру", "Може трохи не этично, а так-то все прилично", – пишут юзеры под постом.