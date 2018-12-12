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Умер сценарист популярного сериала "Баффи - истребительница вампиров"

Умер сценарист популярного сериала &quot;Баффи - истребительница вампиров&quot;
13:04 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: В США на 53-м году жизни скончался сценарист и продюсер Роб Дехотел.

По предварительной информации, Дехотел умер от сердечного приступа. Дехотел известен работой над сериалами Шоу 70-х, Баффи – истребительница вампиров, Настоящая кровь, Майк и Молли и Все схвачено.

Он окончил университет Вебстера по специальности "Коммуникация в СМИ" в 1988 году. В начале своей карьеры работал помощником сценариста в мыльной опере NBC "Санта-Барбара" в 1990–1991 годах. Когда Роб получил диплом, начал самостоятельно работать, в основном сочинять сценарии для комедийных сериалов, таких как "Приключения Пита и Пита", "Надежда и Глория".

Работа над "Приключениями Пита и Пита" привела его к встрече с Баффи. Во втором сезоне сериала "Баффи - истребительница вампиров" Дехотел был назначен исполнительным редактором.

Любимым написанным персонажем оказался Ксандер(Николас Брендон). "Вероятно, потому, что я больше всего походил на него, когда он рос", - признался как-то Роб, - "Он является прекрасным примером того, что сериал делал лучше, чем когда-либо в то время, и это изображало неловкость и постоянное неуравновешенное чувство пятнадцатилетнего возраста ".

Позже он стал сценаристом и продюсером Fox's That 70s Show. Впоследствии он стал исполнительным продюсером и автором CBS "Gary Unmarried" и "Mad Love", а затем исполнительным продюсером HBO's "True Blood".

Сценарист был женат на Эмили Дехотел, директоре кастинга ABC Studios. После смерти мужа, Эмили осталась с двумя детьми на руках.

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Кино, Смерть, Сценарист, Баффи – истребительница вампиров, Альманах 2018, Роб Дехотел.
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