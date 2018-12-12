Кендалл Дженнер показала письмо от тайного поклонника

Новости шоу бизнеса: Послание от фаната заставило переполошиться подписчиков модели.

После публикации любовного письма от неизвестного поклонника Кендалл Дженнер, все подписчики модели переполошились и принялись угадывать, кто же мог сделать такое послание.

Вот так начиналось письмо: "Дорогая Кендалл, мы можем быть на расстоянии многих миль, но моя любовь к тебе с каждой минутой становится все сильнее и сильнее. Мое сокровенное чувство – это любовь к тебе. Я буду любить тебя, пока смерть не разлучит нас. Прямо сейчас это разделение убивает меня, но в глубине души я знаю, что ничто не разлучит нас. Мы едины навсегда, душой и телом, и я хочу, чтобы ты знала, что я люблю тебя всем сердцем".

23-летняя модель снова поделилась фотографией письма, но теперь обвела подпись внизу листка "М+М" и надписала: "Хорошая попытка, мои тайные воздыхатели @mertalas & @macpiggott".

Она имела в виду своих друзей и коллег – известных фотографов-коллабораторов Мерта Алаша и Маркуса Пигготта, известных как "Мерт и Маркус". Была ли это шутка или уже письмо – часть новой рекламной кампании – неизвестно.