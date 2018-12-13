Леся Никитюк решила оздоровиться в Стамбуле

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас наслаждается каникулами в теплых краях, из Дубай отправилась отдыхать в Турцию.
В Турции Никитюк решила совместить полезное с приятным. Там ведущая собирается посетить клинику и оздоровиться. "Хюрем Ивановна шлет всем привет из Стамбула P.S. Пора заняться своим здоровьем, телом и лицом! И именно в Стамбуле я нашла прекрасную клинику, о которой расскажу завтра!" – сообщила фолловерам Леся.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хюррем Іванівна шле всім привіт із Стамбула P.S. Пора заняться своим здоровьем, телом и лицом! И именно в Стамбуле я нашла прекрасную клинику @acibademsaglik о которой расскажу завтра! Я ще «перлину Поділля» захватила так шо ми з Мамулькою вдвох My look @my_argo @liujo_ukraine_official #checkup #health #обследованье #здоровье #аджибадем #acibadem #healthcare #ladytravel #багиняламината #ladyле
Никитюк добавила, что взяла с собой в оздоровительное путешествие маму, которую назвала "жемчужиной Подолья". Ведущая запостила фото, где на фоне моря предстает в курточке и джинсах. А вот снимок с мамой знаменитость пока еще не выкладывала.