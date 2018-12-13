Успей сделать самые важные вещи до Нового 2019 года

Новости шоу бизнеса: 2018 год подходит к концу и пора настраивать себя на новые открытие в следующем году.

Но перед тем, как готовить себя до празднования 2019 года, человек должен сверится со своим списком планов, который лежит, наверное, где то глубоко в столе. Если вы забыли, что планировали научится играть на музыкальном инструменте, поехать заграницу, завести кота, встретить свою вторую половинку - не расстраивайтесь, у вас еще есть время не предать свои желания. Самое главное, начните с самых важных вещей в жизни!

Наведите порядок во всех своих делах

Нам кажется, что время летит действительно быстро, и чувствуем опустошенность от упущенных возможностях. Все мы жалеем о потерянном времени. Но выход есть - начните планировать. План - очень рациональный и практичный способ повысить свою эффективность и производительность. Планируя свое время, вы не только не будете погружаться в хаос, но и откроете для себя свободное время на отдых, хобби или любимых людей.

Закончите негативные отношения

Вы уже давно думаете прекратить общение с человеком, отношения с которым не приносят никакого результата, а то и усугубляют ситуацию. Если самостоятельно решится раз и навсегда на такой поступок вы не можете, рекомендуем вам обратится к другу, которому вы очень доверяете. В крайнем случаи психолог тоже поможет настроить вас на менее болезненний шаг.

Простите

Если вас в этом году очень больно обидели - только вам решать: тащить камень обиды весь свой жизненный путь и не давать себе быть счастливым, или простить всех обидчиков и вновь радоваться яркой жизни.

Помогите обездоленному

Нужно усвоить один урок - всегда есть тот, кто испытывает нужду больше всего в жизни. В вашей жизни точно был человек, которому вы благодарны за оказанную ним помощь. Сделайте бескорыстный шаг и вы улучшите мир.

Мотивируйте себя на новые свершения в новом году

Как бы вы ни провели уходящий год хорошими (или плохими) поступками, настройте себя на преодоление своих комплексов, вредных привычек или вечно недовольного настроения. Ведь только вы решаете как продолжать жить и какие еще мечты стоит воплотить в реальности.