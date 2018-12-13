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СМИ: Дакота Джонсон и Крис Мартин планируют пожениться

СМИ: Дакота Джонсон и Крис Мартин планируют пожениться
19:24 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Влюбленные не хотели спешить с объявлением о помолвке.

29-летняя звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон и 41-летний солист группы Coldplay экс-супруг Гвинет Пэлтроу Крис Мартин планируют пожениться.

В сообщении издания говорится о том, что Крис планировал свадьбу с Дакотой сразу же после того, как его бывшая супруга, знаменитая голливудская актриса Гвинет Пэлтроу выйдет замуж за своего возлюбленного Брэда Фэлчака. К слову, свадьба Гвинет и Брэда состоялась в начале осени.

"Он отличный отец. Брэд не хотел, чтобы на их с Гвинет детей "сваливалось" столько перемен за один раз. Поэтому хотел повременить с объявлением о помолвке", – объясняет инсайдер.

Отметим, что несмотря на развод, Гвинет и Крис остаются в теплых отношениях и воспитывают двоих детей – 14-летнюю Эппл и 12-летнего Мозеса.

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СМИ, Личная Жизнь, Крис Мартин, Coldplay, Влюбленные, Дакота Джонсон.
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