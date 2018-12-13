Пэрис Хилтон ищет донора, чтобы родить от него ребенка

Новости шоу бизнеса: Звезда также предоставила список требований к кандидату.

37-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон удивила неожиданным решением. После внезапного разрыва со своим женихом Крисом Зилкой, Пэрис не спешит расстраиваться. Американская звезда вовсю планирует будущее материнство.

Однако, Пэрис решила пойти нестандартным путем. Хилтон намерена родить ребенка от донора спермы. У знаменитой блондинки также есть требования к будущему отцу ребенка. И этих требований, как оказалось, целый список.

По мнению Хилтон, донор должен обладать отличной внешностью, высоким интеллектом и хорошей родословной.

Источник из окружения Пэрис рассказал изданию: "Она была так уверена, что Крис был тем единственным, и теперь Пэрис чувствует, что все было неправильным. Пэрис видит пример своей сестры, Ники Хилтон, у которой двое детей и завидует ей".