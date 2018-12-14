Потап подшутил в Instagram над Олей Поляковой и Позитивом

Новости шоу бизнеса: Певец Потап опубликовал в Instagram смешные коллажи с Олей Поляковой и Позитивом.

Украинский продюсер и рэпер Потап любит пошутить, а иногда и над своими коллегами. Недавно он забавно "потроллил" Тину Кароль, приложившись к ее бюсту на фото. Затем подобную шутку он повторил и с Настей Каменских. Теперь пришла очередь Оли Поляковой и Позитива (Алексея Завгороднего).

На фотожабах, которые знаменитость опубликовал в своих Instagram-сторис он запечатлен с Олей Поляковой, "приложившись" к ее ягодицам, а также с Позитивом, которого он якобы просит подвинуться.

Отметим, что над "голым" фото Поляковой также подшутил ведущий Александр Педан. Шоумен скопировал позу певицы, полностью обнажившись. Александр разместил фото на своей странице в соцсети. Поклонники отметили, что пародия получилась забавной, однако некоторых она и вовсе шокировала.